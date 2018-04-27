Пекин введет систему кураторов улиц и переулков

Пекин, 27 апреля / Синьхуа / — К концу июня текущего года в городской черте Пекина будет введена система кураторов улиц и переулков, сообщили в пятницу в Пекинском комитете по муниципальному управлению.

Должности кураторов улиц и переулков, отвечающих за улучшение окружающей среды, займут главные руководители администраций районов и поселков или их подчиненные.

В апреле 2017 года пекинские власти разработали план об упорядочении небольших улиц и переулков в центральных районах города на ближайшие три года.

По подсчетам, только 211 из 1862 небольших улиц и переулков Пекина, в отношении которых продвигается работа по упорядочению за последний год, соответствуют стандартам плана. В частности, на них нет нелегальных рекламных щитов, поврежденных участков дороги, нелегальных торговых точек и произвольно выбрасываемого мусора.

Введение системы кураторов улиц и переулков имеет важное значение для охраны облика столицы, улучшения качества окружающей среды и повышения уровня городского управления.