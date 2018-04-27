Космический объект: «Самара Арена» в цифрах и фактах

Стадион располагается на южном склоне холма Жареный Бугор в районе Радиоцентра в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, ул. Ташкентской и Демократической. Это самая высокая точка городского ландшафта.

Рельеф местности здесь имеет достаточно сильный перепад высот, поэтому весь участок поделен на несколько террас, уровни которых связаны с помощью пандусов и лестниц.

Общая площадь арены составляет 156,2 тыс. кв. м, он рассчитан на 45 тыс. зрительских мест.

Внешне стадион представляет собой купол высотой до 60 м с вырезом в центре и напоминает космический объект.

На «Самара Арене» установлены гигантские экраны 18х9,6 м формата HD. Они смонтированы на высоте 44 метра над уровнем поля. Мониторы расположены над южной и северной трибунами.

Арена запроектирована с открытой игровой зоной. Металлический каркас несущих конструкций образует «козырек» над трибунами, благодаря чему зрительские места защищены от осадков.

Конструкция сферической оболочки стадиона состоит из 32 стальных консолей, каждая из которых весит по 277 тонн. Вместе они создают купол диаметром 612 метров.

В вечернее время архитектурная подсветка здания должна дополнительно усилить выразительный внешний вид стадиона.

Стадион рассчитан на работу не только в летнее, но и в зимнее время: на нем предусмотрена система обогрева кресел инфракрасными лучами.

Поле арены застелено натуральным газоном, который также оснащен системами обогрева и автоматического орошения.

Для подъезда к «Самара Арене» были построены две улицы — Арена 2018 и Дальняя. Основным маршрутом следования команд и болельщиков на период проведения мирового первенства станет четырехполосная ул. Арена 2018. Улица соединит две городские магистрали — Волжское шоссе и ул. Демократическую.

Ул. Дальняя также получит четырехполосную проезжую часть. Начинаться она будет на пересечении с Московским шоссе, конец трассы будет расположен на примыкании ул. Арена 2018. На ул. Дальней перед въездом на внутренний охраняемый периметр стадиона разместятся основные зоны досмотра транспорта и пешеходов.

Также к стадиону была проложена трамвайная линия вдоль Московского шоссе.

Для эффективного использования стадиона предполагается организация массовых зрелищных спортивных и культурных мероприятий, например, музыкальных концертов.

Просторные фойе зрителей предусматривается использовать для проведения различных выставок и ярмарок, а также семейных праздников со спортивным уклоном.

После проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г. «Самара Арену» планируется передать «Крыльям Советов». На стадионе планируют открыть музей «Крылье Советов», фитнес-центр, школу танцев, детский развлекательный центр и пр.

Часть помещений подтрибунного пространства будут переоборудованы для выполнения коммерческих функций.