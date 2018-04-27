Из Вешняков вывезли более 16 тыс. кубометров мусора

В Вешняках подведены результаты месячника по благоустройству в рамках подготовки жилищного фонда района к весенне-летней эксплуатации. Об этом сообщили представители отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Вешняки.

За время месячника в районе был проведён целый комплекс мероприятий. В частности, было прогребено 185,4 га газонов, удалены двадцать три сухостойных дерева, выкорчевано тридцать семь пней.

Работники коммунальной сферы привели в порядок 50 входных дверей, помыли фасады и цоколи 153 зданий, а цоколи 40 строений были одновременно отремонтированы. Было отмечено, что 6 отмостков и водоотводящих лотков очень нуждались в ремонте, в настоящее время они приведены в исправное состояние. В 153 домах были благоустроены подвалы и чердаки.

Также сообщается, что за прошедший месяц были отремонтировано 19 спортивных и 13 детских площадок, обновлены 45 малых архитектурных форм. Рабочие покрасили 32 250 погонных метров газонных ограждений и 1144 мусорных. 86 урн, 14 контейнеров и 26 контейнерных площадок было отремонтировано. Ими приведено в надлежащее состоянии 0,210 тыс. кв.м дорог. Также было отмыто и заново покрашено 559 дорожных знаков и указателей.

По данным коммунальщиков, за весь период месячника по благоустройству из района было вывезено 16,2 тыс. кубометров мусора.

В настоящее время силами ГБУ «Жилищник района Вешняки» продолжаются работы по предотвращению подтопления фундамента и очистке решёток ливневой канализации.