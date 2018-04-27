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Животных начали прививать от бешенства в Дубне
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Животных начали прививать от бешенства в Дубне 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Первого мая в Подмосковье стартует месячник по профилактике бешенства. Ветеринары в Дубне уже начали проводить вакцинацию на городских улицах. Специально оборудованный автомобиль можно увидеть в разных районах города. Прививки — бесплатные. И делать их раз в год даже животным, которые не выходят из дома, действительно, необходимо.
Бешенство приводит к летальному исходу. У собак оно проявляется в буйной, в тихой форме. Буйная форма — это беспокойство, снижение аппетита у животного. У кошек — те же самые симптомы, но более ярко выражена агрессия. И самое важное стоит сказать — если дикое животное подходит к человеку, это уже больное животное. Вот этого надо опасаться и остерегаться
— Владислав Спицын, заведующий участковой Талдомской ветеринарной лечебницей.
Такие акции, когда прививки от бешенства делают прямо на городских улицах, проводят два раза в год — весной и осенью. Как показывает практика, именно работа выездных пунктов обеспечивает больший охват. Четвероногого пациента не надо
куда-то  специально везти, достаточно просто выйти из дома.
В выездном пункте в Дубне всего за час вакцинацию прошли несколько десятков животных. Для тех, кто не успел привить питомца рядом с домом — это можно сделать и в Дубненской участковой ветеринарной лечебнице ежедневно и бесплатно.
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