Животных начали прививать от бешенства в Дубне

Первого мая в Подмосковье стартует месячник по профилактике бешенства. Ветеринары в Дубне уже начали проводить вакцинацию на городских улицах. Специально оборудованный автомобиль можно увидеть в разных районах города. Прививки — бесплатные. И делать их раз в год даже животным, которые не выходят из дома, действительно, необходимо.

Бешенство приводит к летальному исходу. У собак оно проявляется в буйной, в тихой форме. Буйная форма — это беспокойство, снижение аппетита у животного. У кошек — те же самые симптомы, но более ярко выражена агрессия. И самое важное стоит сказать — если дикое животное подходит к человеку, это уже больное животное. Вот этого надо опасаться и остерегаться

— Владислав Спицын, заведующий участковой Талдомской ветеринарной лечебницей.

Такие акции, когда прививки от бешенства делают прямо на городских улицах, проводят два раза в год — весной и осенью. Как показывает практика, именно работа выездных пунктов обеспечивает больший охват. Четвероногого пациента не надо

куда-то специально везти, достаточно просто выйти из дома.

В выездном пункте в Дубне всего за час вакцинацию прошли несколько десятков животных. Для тех, кто не успел привить питомца рядом с домом — это можно сделать и в Дубненской участковой ветеринарной лечебнице ежедневно и бесплатно.