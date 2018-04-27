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Екатеринбургский зоопарк переедет в новый микрорайон
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Екатеринбургский зоопарк переедет в новый микрорайон 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Сегодня в мэрии прошли публичные слушания по поводу строительства нового жилого комплекса, включающего в себя школы, новые торговые и бизнес-центры, а также новый просторный зоопарк. Район должен расположиться на границе Сибирского тракта, ЕКАДа, дороги и дороги из Екатеринбурга в Кольцово. Там появится новый зоопарк, которому уже много лет слишком тесно в центре города.
Концепцию будущего микрорайона представили «Синара» и «Градпроект». Район будет разделен на несколько зон и окружен кольцевой дорогой. Так в расположится жилая зона со школами и детскими садами и поликлиниками, зона торговых, бизнец-центров и административных зданий, зоопарк и научный центр с научно-техническим парком. Также предусмотрена транспортная зона с обширными паркингами. При этом такое зонирование позволит пешеходом до всего добраться пешком. Территория составляет 172 гектара и рассчитана на миллион квадратных метров жилья.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 202 человека, включая тех, кто сильно беспокоится за свои сады, которые находятся на этой территории. Выкупать их планируется не раньше 2035 года. По итогам презентации было проведено голосование, и проект был одобрен 181 голосом. Еще четверо высказались против, остальные воздержались.
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