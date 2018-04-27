Проектирование инженерно-транспортных сетей около «Самара Арены» обеспечил институт «Севзапинжтехнология»

С прицелом на будущее

На плечи специалистов ООО «НИИПРИИ „Севзапинжтехнология“ легла важнейшая задача — обеспечить самую масштабную самарскую стройку инженерными коммуникациями. Как рассказал Александр Кабанов , проектировщикам необходимо было не просто увязать между собой расположение сетей водоснабжения и канализации, электро— и теплоснабжения, но и согласовать технические решения с собственниками сетей и владельцами земельных участков.

»При проектировании этого объекта нужно было учитывать серьезную нагрузку, которая ляжет на инженерные сети вокруг стадиона. Мы понимали, что им предстоит обеспечивать функционирование не только самой «Самара Арены», но и целого спортивного кластера, строительство которого планируется на новой территории. Это и крытый велотрек, и Ледовый дворец, и тренировочные площадки для проведения ЧМ-2018. К этим же сетям будут подключены пожарное депо, комплекс зданий для сотрудников МВД , временные сооружения, намеченный к строительству «Гагарин-центр» и другие общественные здания. По насыщенности, сложности и объему работ это по-настоящему уникальный объект", — рассказал Александр Кабанов.

Над решением задачи работал большой коллектив инженеров-конструкторов, проектировщиков и сметчиков. Масштабная работа заняла почти год, затем практически сразу специалисты приступили к неизбежной при таком масштабном проекте корректировке для решения возникших при строительстве вопросов.

Результат оправдал ожидания — сегодня инженерные коммуникации на территории бывшего Радиоцентра готовы не только обеспечить бесперебойную работу всей инфраструктуры во время проведения ЧМ по футболу, но и дать новую жизнь целому микрорайону, который появится здесь в будущем.

Лучший опыт — для Самары

Не меньшее значение для достойного проведения матчей мирового первенства имеет транспортная инфраструктура — дорожная сеть и парковки. Для того чтобы болельщики смогли беспрепятственно попасть на матчи, специалисты института спроектировали две главные футбольные улицы — Дальнюю и Арена 2018.

"Во время проведения крупных спортивных мероприятий задача организовать прием большого количества болельщиков, прибывающих как на общественном, так и на личном транспорте, всегда стоит очень остро. Поэтому главным требованием заказчика стало обеспечить проезд интенсивного транспортного потока. Мы тщательно рассчитали вероятную плотность движения автомобилей и уверены, что новые магистрали справятся со своей задачей", — пояснил Александр Кабанов.

17,5 га составляет площадь парковки около стадиона «Самара Арена»

Чтобы принять большой объем транспорта, рядом со стадионом силами института «Севзапинжтехнология» спроектирована обширная парковочная зона. Общая площадь парковок около стадиона «Самара Арена» составляет 17,5 га. Они рассчитаны на единовременный прием около 400 автобусов и 2700 автомобилей. Для удобства автомобилистов предусмотрены три парковочные зоны — Северная, Восточная и Южная. Сейчас парковки практически готовы к приему транспорта — их оборудуют необходимыми системами безопасности, учета парковочных мест и видеонаблюдения с интеграцией в единый диспетчерский центр. Это позволит решить главные задачи объекта — обеспечит комфорт и безопасность болельщиков.

Как признался Александр Кабанов, в работе над столь масштабным проектом компании помог серьезный опыт проектирования инженерной инфраструктуры, в том числе парковочных пространств на объектах с массовым прибытием посетителей. Так, именно институт «Севзапинжтехнология» выступил генподрядчиком при создании парковок и автостанций Олимпийского парка в Сочи , открытие которого было приурочено к проведению зимней Олимпиады 2014 года.

"Реализация проектных решений, разработанных нашими специалистами, позволила использовать парковочное пространство на территории Олимпийских объектов максимально эффективно. Это в большой степени обеспечило комфорт и безопасность посетителей во время спортивных мероприятий", — рассказал Александр Кабанов, отметив, что наработанный опыт специалисты института успешно применили на самарском объекте.

Кроме того, в прошлом году институт разработал научно-проектную документацию для капремонта тринадцати объектов культурного наследия и концепцию комплексного благоустройства Самары, реализация которой придала новый облик общественным пространствам города. По его же проекту построена автомобильная дорога к аэропорту «Курумоч».

Александр Кабанов, гендиректор ООО «НИИПРИИ „Севзапинжтехнологии“: