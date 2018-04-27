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В Вешняках высадили деревья и кустарники
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В Вешняках высадили деревья и кустарники 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
В Вешняках окончен первый весенний этап посадки деревьев. Посадки производились по результатам голосования на портале «Активный гражданин». Об этом уведомил отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Вешняки.
Деревья и кустарники высаживались на объектах озеленения, относящихся к третьей категории. Новые зеленые насаждения отныне украшают дворы по следующим адресам: ул. Кетчерская, д. 6 корп. 2 и корп. 3 (там посажено 6 деревьев и 174 кустарника), ул. Вешняковская, д. 9 корп. 1 и 2 (здесь появилось 4 дерева и 105 кустарников), ул. Вешняковская, д. 27 корп. 1, д. 27 корп. 2 (тут высадили 2 дерева и 87 кустов), ул. Вешняковская, д. 11 корп. 2 (посажено 150 кустов), ул. Красный Казанец, д. 19 корп. 2 (этот двор украшен 2 деревьями и 85 кустарниками) и ул. Вешняковская, д. 12 корп. 1, д. 14 корп. 1 (4 дерева, 67 кустов).
На вышеперечисленных территориях района были произведены посадки таких деревьев, как клён серебристый, клён остролистный и рябина. А из всех видов кустарников для вешняковских дворов были выбраны: жимолость татарская, сирень венгерская, кизильник блестящий, снежноягодник белый, спирея Вангутта, чубушник гибридный и барбарис пурпурный.
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