В День Победы курганские автобусы изменят маршруты

Кургане в связи с празднованием 9 мая Дня Победы будет закрыто движение всех видов транспорта по центральным улицам города:

с 8:00 до 00:00 по ул. Гоголя — от ул. Пролетарской до ул. Томина;

с 8:00 до 10:00 по ул. Ленина — от ул. К. Мяготина до Климова;

с 10:00 до 00:00 по ул. Ленина — от ул. К. Мяготина до К. Маркса;

с 8:00 до 9:30 по ул. Советской — от ул. Комсомольской до ул. Ленина;

с 8:00 до 00:00 по ул. Володарского — от ул. Гоголя до ул. К. Маркса.

№ 10, 72, 75, 341, 359 — ул. Куйбышева, Савельева, Сибирская, Климова, Володарского (обратно ул. Комсомольская), Куйбышева, Красина и далее по своим маршрутам (на период закрытия с 8:00 до 10:00, после — прямо по ул. Куйбышева);

№ 304 — пр. Машиностроителей, К. Мяготина, Ленина, Станционная и далее по своему маршруту в прямом и обратном направлении;

№ 42, 378 — ул. Куйбышева, Пролетарская, Гоголя, Савельева, К. Мяготина, Ленина и далее по своим маршрутам в прямом направлении; в обратном направлении — ул. Ленина, К. Мяготина, Пролетарская;

№ 13, 36, 318, 320, 321, 331, 368, 396 — ул. Пролетарская, Куйбышева, Савельева, Сибирская, Климова, Володарского (обратно ул. Комсомольская), Куйбышева и далее по своим маршрутам (на период закрытия с 8:00 до 10:00, после — прямо по ул. Куйбышева);

№ 336 — в прямом направлении: ул. К. Мяготина, Пролетарская, Гоголя и далее по своему маршруту и в обратном направлении ул. Гоголя, Савельева, К. Мяготина;

№ 363 — ул. Куйбышева, Комсомольская, Климова, Сибирская, Савельева, Куйбышева и далее по своему маршруту (на период закрытия с 8:00 до 10:00, после — прямо по ул. Куйбышева);

№ 31, 301, 308 — пр. Машиностроителей, К. Мяготина, Красина и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлении;

№ 312, 391 — пр. Машиностроителей, К. Мяготина, Кирова, Гоголя и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлении;

№ 349 — ул. К. Маркса, Савельева, К. Мяготина, Кирова, Гоголя и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

№ 7, 30 — ул. Гоголя, Савельева, К. Мяготина, Кирова, Гоголя и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлении;

№ 329 — ул. Куйбышева, Савельева, К. Мяготина, Красина и далее по своему маршруту в прямом направлении; в обратном направлении ул. Красина, К. Мяготина, Пролетарская, Куйбышева и далее по маршруту;

№ 339 — ул. Б. Петрова, Куйбышева, Савельева, Сибирская, Климова, Володарского (обратно ул. Комсомольская), Куйбышева, Красина и далее по своему маршруту (на период закрытия с 8:00 до 10:00, после — прямо по ул. Куйбышева);

№ 2, 319, 323 — ул. К. Маркса, Савельева, Сибирская, Климова, Володарского (обратно Комсомольская), Куйбышева, Красина и далее по своим маршрута (на период закрытия с 8:00 до 10:00, после — прямо по ул. Куйбышева);

№ 6 — шоссе им. Героя России А. В. Тюнина, Климова, Сибирская, Савельева, Куйбышева, Пролетарская, Гоголя, Савельева, К. Мяготина, Ленина, Станционная и далее по своему маршруту в прямом направлении; в обратном направлении ул. Ленина, К. Мяготина, Пролетарская, Куйбышева, Савельева, Сибирская, Климова, шоссе им. Героя России А. В. Тюнина;

№ 306 — шоссе им. Героя России А. В. Тюнина, Климова, Сибирская, Савельева, Куйбышева, Пролетарская, Гоголя, Савельева, К. Мяготина, Кирова, Гоголя и далее по своему маршруту в прямом направлении; в обратном направлении: ул. Гоголя, Кирова, К. Мяготина, Пролетарская, Куйбышева, Савельева, Сибирская, Климова, шоссе им. Героя России А. В. Тюнина и далее по маршруту;

№ 26 — шоссе им. Героя России А. В. Тюнина, Климова, Сибирская, Б. Петрова, Куйбышева, Савельева, Сибирская, Климова, шоссе им. Героя России А. В. Тюнина и далее по маршруту (на период закрытия с 8:00 до 10:00, после — прямо по ул. Куйбышева);

№ 316, 324, № 26 (до 1 микрорайона) — шоссе им. Героя России А. В. Тюнина, Климова, Сибирская, Савельева, Куйбышева, Пролетарская, пр. Машиностроителей и далее по маршрутам в прямом направлении; в обратном направлении: пр. Машиностроителей Пролетарская, Куйбышева, Савельева, Сибирская, Климова, шоссе им. Героя России А. В. Тюнина и далее по маршруту (на период закрытия с 8:00 до 10:00, после по своему маршруту).