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Нестационарных торговых объектов в районе Савелки станет меньше
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Нестационарных торговых объектов в районе Савелки станет меньше 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Депутаты муниципального округа Савелки согласовали проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района. На прошедшем заседании Совета депутатов, было принято решение исключить из схемы три объекта, расположенных в 3— м и 6 –м микрорайонах Зеленограда. Один из них — это сезонный лоток по продаже подмосковной клубники и земляники возле корпуса 617А.
Два других — торговые автоматы по продаже разливного молока и молочной продукции у корпусов 349А и 601А. Причиной такого решения была названа нерентабельность данных объектов.
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