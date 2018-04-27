Нестационарных торговых объектов в районе Савелки станет меньше

Депутаты муниципального округа Савелки согласовали проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района. На прошедшем заседании Совета депутатов, было принято решение исключить из схемы три объекта, расположенных в 3— м и 6 –м микрорайонах Зеленограда. Один из них — это сезонный лоток по продаже подмосковной клубники и земляники возле корпуса 617А.

Два других — торговые автоматы по продаже разливного молока и молочной продукции у корпусов 349А и 601А. Причиной такого решения была названа нерентабельность данных объектов.