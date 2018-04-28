Ещё
Снос «Зеленого театра» начали в парке «Пехорка» в Балашихе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британия выгоняет россиян
Британия выгоняет россиян

Снос «Зеленого театра» начали в парке «Пехорка» в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщила директор объединенной дирекции парков Балашихи Александра Медведева.
«Зеленый театр» был построен на территории центрального городского парка Балашихи в конце
1950-х  годов. В разное время в нем проходили концерты, показы фильмов, там располагалась бильярдная, детские игровые автоматы, администрация парка.
Мы приступили к сносу аварийного здания «Зеленого театра» в парке «Пехорка» в Балашихе. Раньше там находилась дирекция парков городского округа, сейчас она переехала. Начались работы по демонтажу
— Александр Медведева.
Она добавила, что демонтаж здания продлится неделю, после чего будет вывезен строительный мусор. До конца июня на территории проведут благоустройство — будет высажен газон и организована прогулочная зона.
Работы по сносу здания «Зеленого театра» ведутся в рамках второй очереди реконструкции парка «Пехорка», которая затрагивает прибрежную зону. Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в рамках работ по реконструкции в парке будет построена
300-метровая
набережная на сваях, реконструированы лодочная станция и станция вейкбординга, обустроены пляжные зоны.
Парк «Пехорка» в Балашихе вошел в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий, сформированный Министерством строительства и  России по итогам исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.
360tv.ru: последние новости
СК России проводит проверку после информации о «нарисованной» площадке на Кузбассе Парк вокруг озера создадут в микрорайоне Заря в Балашихе в 2018 году Добровольцев для уборки бесхозных могил ветеранов ищут в Красноярске
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян74
Анонсировано повышение пенсионного возраста287
Лавров сделал заявление года99
Медведев высказался об уходе на отдых230
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение