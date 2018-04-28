Снос «Зеленого театра» начали в парке «Пехорка» в Балашихе

Об этом сообщила директор объединенной дирекции парков Балашихи Александра Медведева.

«Зеленый театр» был построен на территории центрального городского парка Балашихи в конце

1950-х годов. В разное время в нем проходили концерты, показы фильмов, там располагалась бильярдная, детские игровые автоматы, администрация парка.

Мы приступили к сносу аварийного здания «Зеленого театра» в парке «Пехорка» в Балашихе. Раньше там находилась дирекция парков городского округа, сейчас она переехала. Начались работы по демонтажу

— Александр Медведева.

Она добавила, что демонтаж здания продлится неделю, после чего будет вывезен строительный мусор. До конца июня на территории проведут благоустройство — будет высажен газон и организована прогулочная зона.

Работы по сносу здания «Зеленого театра» ведутся в рамках второй очереди реконструкции парка «Пехорка», которая затрагивает прибрежную зону. Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в рамках работ по реконструкции в парке будет построена

300-метровая

набережная на сваях, реконструированы лодочная станция и станция вейкбординга, обустроены пляжные зоны.