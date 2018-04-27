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Набережная в парке «Пехорка» в Балашихе наполовину уже построена
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Набережная в парке «Пехорка» в Балашихе наполовину уже построена 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Строительство набережной вдоль реки в парке «Пехорка» в Балашихе выполнено на 40%, об этом сообщила директор Объединенной дирекции парков Балашихи Александра Медведева.
В рамках второй очереди реконструкции парка «Пехорка» планируется обустроить набережную длиной около 600 метров вдоль реки Пехорка, которая будет представлять собой настил из лиственницы на сваях.
Большая работа ведется на реке Пехорка — мы уже вышли со сваями из воды на берег. На данный момент установили 650 свай из 1500, что составляет 40% от общего объема работ
— Александра Медведева.
По словам директора Объединенной дирекции парков Балашихи, на следующей неделе рабочие выйдут на предварительный монтаж лаг — вспомогательных бревен для устройства помостов. На реке около плотины будет создана смотровая площадка.
Парк «Пехорка» в Балашихе вошел в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий, сформированный Министерством строительства и ЖКХ России по итогам исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.
Ранее сообщалось, что проект благоустройства территории парковых пространств вдоль реки Пехорки разработали в Балашихе. Об этом глава городского округа Сергей Юров сообщил по итогам встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в доме правительства в Красногорске.
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