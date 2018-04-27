Возмущенные продавцы, опечатанные двери и люди в форме: смотрим, как закрывали ТД «Центральный»

Сегодня, 27 апреля, судебные приставы нагрянули в ТД «Центральный». Суд постановил приостановить деятельность объекта после того, как прокуратура направила 44-страничный иск к 253 собственникам «Центрального» и ООО «УК „Центр“, которая содержит и обслуживает торговый дом. В ходе внеплановых проверок прокуратура и МЧС выявили более сотни нарушений требований пожарной безопасности. Судебное заседание по рассмотрению дела было назначено на 14 мая, но суд решил в досудебном порядке приостановить работу объекта. До этого времени вход в торговый дом будет закрыт. Собственники торговых точек признаютмя: о том, что у них сегодня последний рабочий день, они узнали только когда на пороге появились судебные приставы.

Судебные приставы потребовали всех собственников закрыться и покинуть помещение

»Продала квартиру, чтобы купить торговую точку на «Центральном»»

— Мне надо заплатить за квартиру, за садик, за школу, а они меня закрыли. Всем надо кормить семью. Какие у нас недочеты — нам не показали. Меня лишили возможности даже устранить эти нарушения. Пришли, закрыли, опечатали — всё. Захотели нашу землю? Работали 12 лет, всё было замечательно, — рассказывает собственник Ольга Воробьёва

Двери торгового дома опечатаны. Решение было принято в досудебном порядке. Суд назначен на 14 мая Женщина рассказывает, что для того, чтобы купить точку на «Центральном», ей пришлось продать квартиру. Пока торговый дом будет закрыт, она будет нести убытки. Таких, как Ольга Воробьева почти три сотни человек.

Сотни тюменцев остались без работы, пока торговый дом не будет открыт

Смогут ли продавцы забрать свой товар

Сначала некоторые продавцы недоумевали, почему они должны немедленно закрыться и покинуть помещение. Были и те, кто вступал в перепалки с приставами, но позже накал страстей чуть спал. По словам сотрудников ФССП, никаких проблем с закрытием точек не возникло. Все продавцы закрывались и уходили.

Этаж за этажом приставы проверяли, чтобы все торговые точки были закрыты— Вам будет обеспечен доступ к помещениям. Охрана останется на месте, но кафе и продавцы не будут работать, также посетители сюда не будут заходить. Вы можете здесь находиться и устранять нарушения, — пояснил сотрудник ФССП в разговоре с продавцами. Помимо приостановки деятельности, торговый дом оштрафован на 200 тысяч рублей. Собственники помещений могут оспорить решение суда, но велика вероятность, что до 14 мая ТД «Центральный» не будет работать. Некоторые собственники сразу после закрытия приступили к поискам новых помещений для торговли.

Закрытие «Центрального» настигло врасплох продавцов. Они не ожидали, что им срочно придётся свернуть торговлю

Что с другими торговыми центрами

Проверка торговых центров в Тюмени началась после трагедии в Кемерово . Сотрудники прокуратуры и МЧС нашли нарушения в ТРЦ «Гудвин», ЦУМе , ТРЦ «Колумб», ТЦ «Дарина» и в детском центре ТЦ «Для вас». Сайт 72.ru самостоятельно изучил эвакуационные выходы в кинотеатрах и торговых центрах Тюмени. Проверяли и ТД «Центральный». Корреспондент попытался покинуть здание через эвакуационные выходы и узнать, сколько у него на это уйдет времени.

Примерно через час всё магазины были закрыты

Продавцы говорят, что без работы они будут нести убытки

Продавцы говорят, что без работы они будут нести убытки

Всё прошло без инцидентов и конфликтов с приставами

Сейчас некоторые собственники уже приступили к поискам новых помещений для торговли