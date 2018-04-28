Убытки исчисляются десятками миллионов: что говорят продавцы ТД «Центральный» после закрытия

Вчера, 27 апреля, судебные приставы опечатали ТД «Центральный» из-за массовых нарушения правил пожарной безопасности, выявленных в ходе внеплановой проверки. Такое постановление вынес суд после иска прокуратуры к 253 собственникам и ООО «УК „Центр“, осуществляющую содержание и обслуживание торгового дома. Теперь несколько сотен работников „Центрального“ пытаются найти выход из положения, так как остались без заработка.

Во время закрытия на месте побывал наш корреспондент и вёл оттуда прямую трансляцию.

Что говорят продавцы

Сайт 72.ru пообщался с предпринимателям торгового дома „Центральный“, чтобы узнать, что они собираются делать, пока нет работы.

— Столько людей без работы оставить. Семья же на это жила! Лично мой магазин исправил всё, что мог, в плане пожарной безопасности. Манекены должны были убрать — убрали, двери, которые надо было закрыть — закрыли. Теперь у меня три продавца остались без средств на существование. Я в шоковом состоянии нахожусь. Что делать дальше, не представляю, — говорит хозяйка магазина „Хадиджа“ Гульфира Бикмулина.

Предприниматель призналась, что финансовые потери от временного закрытия будут существенны. Сейчас она думает над тем, чтобы выставить часть товара в другом месте.

Продавцы узнали о закрытии только после появления судебных приставов

— Печально всё. Надеюсь, что откроют они нас. Вчера мы узнали, что закрывают, но ко мне никаких претензий у пожарников не было. У меня продавец на ипотеке сидит, где теперь ей деньги брать? Всем надо отдавать долги, — рассказал владелец магазина „Техас“ Фазиль Алиев.

Некоторые магазины начали искать другие решения для реализации своих товаров. Магазин „Savana“ сразу же после закрытия в „Центральном“ объявил о доставке на дом или отправке по почте. Так же поступили другие собственники.

У входа в ТД „Центральный“ вместе об объявлениями о том, что здание закрыто, появилось объявление о том, что комиссионный магазин „Магнит“ сдает свои площади. Вероятно, собственники решили покинуть торговый дом, чтобы найти новое место.

Что делает руководство торгового дома

Генеральный директор ООО „УК „Центр“ Ольга Кавалерова рассказала 72.ru, что сейчас они бросили все силы на устранение всех замечаний со стороны МЧС и прокуратуры, чтобы после суда, который назначен на 14 мая, возобновить работу торгового дома.

— Мы провели общее собрание собственников. Вынесено решение, что мы, не считаясь с какими либо затратами — ни физическими, ни прочими — будем максимально быстро выполнять все предписания пожарной инспекции. После чего будем ходатайствовать, чтобы с нас сняли запрет на деятельность, — сообщила Ольга Эдуардовна.

Работа, как рассказала гендиректор, будет идти в праздники и выходные дни. Для помощи даже привлекут специальные организации, которые помогут устранить недочеты.

— Убытки от закрытия исчисляются десятками миллионов. Но собственники решили, что никакие материальные трудности и затраты не сопоставимы с потерей собственности и жизни, — добавила гендиректор.

Ранее, 26 апреля, Центральный районный суд вынес определение о приостановлении деятельности торгового дома до вступления в законную силу судебного решения. В ходе внеплановых проверок в ТД „Центральный“ было выявлено около сотни нарушений.

Массовая проверка тюменских ТЦ и ТРЦ Внеплановая проверка тюменских торговых центров в Тюмени началась 28 марта после пожара в кемеровском ТРЦ „Зимняя Вишня“, где погибли 60 человек. По последним данным, в Тюмени проверено порядка 70% магазинов. Претензии были к ТРЦ „Гудвин“, ЦУМе , ТРЦ „Колумб“, ТЦ „Дарина“ и в детском центре ТЦ „Для вас“.

Сайт 72.ru самостоятельно изучил эвакуационные выходы в кинотеатрах и торговых центрах Тюмени. Проверяли и ТД „Центральный“. Корреспондент попытался покинуть здание через эвакуационные выходы и узнать, сколько у него на это уйдет времени.