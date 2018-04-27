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Бесплатный проезд на майские праздники
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Бесплатный проезд на майские праздники 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса park72.ru  По инициативе нашего губернатора, с 1 мая по 10 мая всем участника и инвалидам Великой Отечественной войны, и сопровождающим их лицам предоставляется право бесплатного проезда, включая пригородные электрички. Северная пригородная пассажирская компания предоставит право бесплатного проезда с 6 по 10 мая  Добавим, что бесплатный проезд предоставляется без ограничения числа поездок.
Для оформления бесплатного проезда и провоза багажа необходимо обратиться в кассы Авто или ЖД вокзалов, или к кондуктору, или водителю автобуса.
Также будет необходимо предъявить удостоверение, подтверждающего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной Войны, паспорт и вид на жительство — для иностранных граждан.
Человеку, сопровождающему ветерана или инвалида Великой Отечественной войны, для оформления бесплатного билета нужно будет предъявить только паспорт.
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