«Отель для взрослых» впервые откроется в Москве этой весной. Клиентов этого заведения будут обслуживать исключительно надувные куклы. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев задумался о перспективах подобного сексуального сервиса.
Все решу проблемы просто:
В интернете я узнал,
Что открыт «отель для взрослых»,
Где особый персонал.
Опыт, все окей со стажем,
На каприз и вкус любой
Штат девиц там на продажу —
Безотказная любовь.
В чем особенность, спросите!
Ведь бордель и есть бордель?
Но в районе Москва-Сити
Супер строится отель.
Вас гормон под ребра стукнул
Наступившей вдруг весной?
Предлагают отдых с куклой
В заведенье с надувной.
Если вас супруга кроет
И упреков больше ста,
Ждет вас женщина-андроид,
Что спокойна и проста.
И еще, прошу прощенья,
Вы не скажете жене?
Говорят, что ощущенья
Натуральные вполне.
Мужика она не грузит,
Не ворчит и не кричит,
Все услуги «ол инклюзив»,
Главное — всегда молчит.
Все подвижно и упруго —
Воздух в тело ровно влит,
И пущай теперь супруга
Скажет: «Голова болит»…
ОБ АВТОРЕ
Сергей Пономарев
Родился и учился в Екатеринбурге, работал в газетах в Магадане, на Сахалине и в Хабаровске, а потом в московских «Гудке», «Российской газете» и «Комсомольской правде». Много лет выступает с рифмованными комментариями на злободневные темы.