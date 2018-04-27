Особый персонал

«Отель для взрослых» впервые откроется в Москве этой весной. Клиентов этого заведения будут обслуживать исключительно надувные куклы. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев задумался о перспективах подобного сексуального сервиса.

Все решу проблемы просто:

В интернете я узнал,

Что открыт «отель для взрослых»,

Где особый персонал.

Опыт, все окей со стажем,

На каприз и вкус любой

Штат девиц там на продажу —

Безотказная любовь.

В чем особенность, спросите!

Ведь бордель и есть бордель?

Но в районе Москва-Сити

Супер строится отель.

Вас гормон под ребра стукнул

Наступившей вдруг весной?

Предлагают отдых с куклой

В заведенье с надувной.

Если вас супруга кроет

И упреков больше ста,

Ждет вас женщина-андроид,

Что спокойна и проста.

И еще, прошу прощенья,

Вы не скажете жене?

Говорят, что ощущенья

Натуральные вполне.

Мужика она не грузит,

Не ворчит и не кричит,

Все услуги «ол инклюзив»,

Главное — всегда молчит.

Все подвижно и упруго —

Воздух в тело ровно влит,

И пущай теперь супруга

Скажет: «Голова болит»…

ОБ АВТОРЕ

Сергей Пономарев