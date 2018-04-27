Полмиллиона фиалок и бархатцев: в центре Челябинска сделают больше клумб и вазонов

В центре Челябинска в этом году высадят полмиллиона цветов. На оформление клумб и вазонов потратят 10 миллионов рублей. К работам приступят в конце мая. Об этом 74.ru сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

— В этом году будет 35 больших клумб площадью 9,2 тысячи квадратных метров. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году, — рассказал Виктор Ереклинцев. — Восстановим клумбы на пересечении улиц Труда и Свердловского проспекта, высадим цветы в сквере на Тополиной аллее (от Университетской набережной до Братьев Кашириных), появится пара клумб у ледовой арены «Трактор» и на пересечении улиц Академика Королёва и Братьев Кашириных. Будет 518 саженцев, сумма этого контракта — 9,9 миллиона рублей.

Помимо этого потратят 319 тысяч рублей на оформление вазонов на улицах Лесопарковой, Труда, на Тополиной аллее.

— В прошлом году мы поставили 40 специальных чаш для цветов. Плюс у нас есть подсолнухи, арки, машинки, бабочки, часовые механизмы, — напомнил глава Центрального района. — В них мы высадим почти 8,5 тысячи цветов.

На улицах города будут цвести бегонии, цинерарии, бархатцы, шалфей, петунии, бальзамин, фиалки — всего 25 разновидностей.

Первая высадка пройдёт 7 мая на Аллее Славы. Основное же озеленение запланировано на конец мая — начало июня.