Матвиенко ждет, что ООН примет резолюцию о всемирной конференции по межэтническому диалогу 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации рассчитывает, что Организация Объединенных Наций (ООН) в мае примет резолюцию о проведении всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Об этом сообщила в пятницу спикер верней палаты Валентина Матвиенко на заседании совета законодателей.
Она напомнила, что проведение конференции инициировали Межпарламентский союз и Совет Федерации. «Ждем в мае соответствующую резолюцию ООН, где эта наша инициатива совместно с Межпарламентским союзом должна найти отражение», — сказала она.
По словам Матвиенко, в конференции могли бы принять участие главы государств и спикеры парламентов, религиозные лидеры. «Такая конференция могла бы помочь выработать общие подходы в этом чувствительном вопросе и снизить напряженность международных отношений», — подчеркнула председатель СФ.
Матвиенко отметила также, что Совфед ранее предложил ряду парламентов обратиться совместно к ООН, ЮНЕСКО и другим авторитетным международным организациям с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах признать всемирным мемориалом Второй мировой войны. Это стало бы надежной преградой попыткам фальсификации истории, заметила спикер верхней палаты.