Матвиенко ждет, что ООН примет резолюцию о всемирной конференции по межэтническому диалогу

Она напомнила, что проведение конференции инициировали Межпарламентский союз и Совет Федерации. «Ждем в мае соответствующую резолюцию ООН, где эта наша инициатива совместно с Межпарламентским союзом должна найти отражение», — сказала она.

По словам Матвиенко, в конференции могли бы принять участие главы государств и спикеры парламентов, религиозные лидеры. «Такая конференция могла бы помочь выработать общие подходы в этом чувствительном вопросе и снизить напряженность международных отношений», — подчеркнула председатель СФ.