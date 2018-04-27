Ещё
Власти Татарстана поддержат турецкие проекты в республике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Татарстана поддержат турецкие проекты в республике 

РИА Новости 1 час назад
СТАМБУЛ, 27 апр — РИА Новости. Власти Татарстана готовы оказывать максимальное содействие в реализации турецких проектов в республике.
Деловой форум «Турция-Татарстан» с участием представителей турецких компаний состоялся в пятницу в Стамбуле.
"Я заверяю, что всем проектам, которые будут рассматриваться в Татарстане, будем оказывать максимальную поддержку. У нас есть инфраструктура, у нас есть все возможности. И, конечно же, я лично всегда интересуюсь всеми проектами. Когда возникают какие-то вопросы, стараюсь найти решение. И это будет и дальше. Я заверяю, что любые проекты будут поддержаны руководством страны", — заявил на пресс-конференции по итогам форума глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Он также пригласил представителей турецкого бизнеса участвовать в X Международном экономическом саммите "Россия — Исламский мир: KazanSummit" 10 — 12 мая, а любителей футбола посетить Чемпионат мира по футболу 2018.
"Eще раз приглашаю на KazanSummit. Это прекрасная возможность ещё раз посмотреть на Республику. Приглашаю любителей футбола на игры Чемпионата Мира…Я и мои коллеги готовы подключиться и оказать любое содействие", — отметил Минниханов.
Другие новости региона читайте здесь >>
РИА Новости: последние новости
"Сдаст" ли Меркель интересы Германии под давлением США? Мнение политолога Российские С-400 трудносовместимы с системами НАТО, заявили в альянсе "Швабе" разработал высокоэффективный способ очистки изделий из ситалла
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине162
Путин поделился планом развития России217
Джигарханян захотел умереть дома51
Мы должны «дожать» Россию762
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН25
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение