Как не потерять свою историю. Мемориал памяти

Мемориал памятиПомнить об истории Великой Отечественной войны важно и нужно, чтобы знать ее в правдивой интерпретации, необходимы первоисточники, с годами их найти бывает все сложнее. Есть много сайтов, но они не всегда могут быть полезными для нас. Мы нашли один из актуальных сайтов http://www.pomnite-nas.ru/. По словам авторов источника, создавая сайт «Помните нас!», они хотели, чтобы память об этих людях была увековечена не только в наших сердцах, а также в электронной форме — неподвластной дыханию времени, и донесена до каждого в России и за ее пределами.

Они предлагают посетителям сайта не проходить мимо мемориалов и обелисков памяти о войне.

«Вы живете в многомиллионном городе или далеком селе, вы каждый день проходите мимо мемориала, памятника или могилы неизвестного солдата, встречаете его при поездке на дачу или совершенно случайно наткнулись в отпуске, не поленитесь, если есть такая возможность, сделайте снимки и пришлите нам. Внесите свою лепту в общее дело и «пусть каждый исполнит свой долг»», — призывают авторы сайта.