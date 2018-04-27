Ещё
Медведев поручил завершить оказание помощи пострадавшим от паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев поручил завершить оказание помощи пострадавшим от паводка 

Российская Газета 1 час назад
Глава правительства обсудил с губернатором Андреем Бочаровым ситуацию в Волгоградской области, где продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Регион оказался под ударом паводка, причем такой силы стихию не фиксировали с 1964 года. В зоне бедствия оказались около 360 тысяч жителей в 12 муниципальных образованиях.
Вода отступает, но в один район все еще находится в зоне подтопления. По словам Бочарова, всего оттуда эвакуировали 868 человек, но сейчас в пунктах временного размещения нет ни одного человека. Все учреждения социальной сферы и системы жизнеобеспечения работают в полном объеме.
"На всех территориях, подвергшихся подтоплению, уже проведены аварийно-восстановительные работы. Сегодня продолжаются работы по ликвидации ущерба, — рассказал глава области. — Также мы предоставляем помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, во всех муниципальных образованиях работают комиссии для определения ущерба и оказания содействия гражданам". Он отметил, что благодаря слаженной работе удалось избежать более серьезного ущерба.
— Нужно довести всю эту работу до конца, чтобы люди получили причитающиеся выплаты, и в целом держать ситуацию под контролем, — распорядился Дмитрий Медведев.
Российская Газета: последние новости
НАТО и США обсудили с Турцией вопрос о покупке российских С-400 Калининградский аэропорт официально открыли после реконструкции Лавров: Удары "западной тройки" по Сирии нарушили международное право
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине149
Путин поделился планом развития России215
Джигарханян захотел умереть дома51
Мы должны «дожать» Россию754
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН22
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение