Медведев поручил завершить оказание помощи пострадавшим от паводка

Глава правительства обсудил с губернатором Андреем Бочаровым ситуацию в Волгоградской области , где продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Регион оказался под ударом паводка, причем такой силы стихию не фиксировали с 1964 года. В зоне бедствия оказались около 360 тысяч жителей в 12 муниципальных образованиях.

Вода отступает, но в один район все еще находится в зоне подтопления. По словам Бочарова, всего оттуда эвакуировали 868 человек, но сейчас в пунктах временного размещения нет ни одного человека. Все учреждения социальной сферы и системы жизнеобеспечения работают в полном объеме.

"На всех территориях, подвергшихся подтоплению, уже проведены аварийно-восстановительные работы. Сегодня продолжаются работы по ликвидации ущерба, — рассказал глава области. — Также мы предоставляем помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, во всех муниципальных образованиях работают комиссии для определения ущерба и оказания содействия гражданам". Он отметил, что благодаря слаженной работе удалось избежать более серьезного ущерба.

— Нужно довести всю эту работу до конца, чтобы люди получили причитающиеся выплаты, и в целом держать ситуацию под контролем, — распорядился Дмитрий Медведев.