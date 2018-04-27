Минтруд разрешил отзывать из отпуска особо ценных сотрудников

Отзывать из отпуска тружеников вредных производств смогут работодатели — такую возможность им решил дать Минтруд . В ведомстве готов проект необходимых поправок в Трудовой кодекс.

По нынешним правилам людей, занятых на вредной работе, нельзя вызвать из отпуска на работу раньше времени ни при каких условиях. Это прямо запрещено законом. Как отметил Минтруд в пояснительной записке к законопроекту, в ведомство обратились недовольные бизнесмены. Коммерсанты сетовали на то, что на их заводах и фабриках трудятся уникальные кадры, и заменить их на время отпуска некем. Случись что — и вся работа гигантского химзавода или нефтяного комбината встанет намертво. Чиновники сжалились над бизнесменами и решили подправить неудобный для них закон. Если поправки будут одобрены, работодатель получит право при необходимости отозвать сотрудника с курорта. Правда, нарушить отдых труженика начальство сможет лишь в исключительных случаях, если отсутствие ценного специалиста на рабочем месте негативно скажется на работе всего предприятия или его подразделения. Более того, работник даже по обновленному закону сохранит право не прерывать долгожданный отдых и догулять положенное количество дней до конца. В исправленной статье ТК будет прямо прописано, что отзыв человека из отпуска допускается только с его согласия. При этом, если труженик и ринется спасать родной завод, забыв о пляже или грядках, оставшаяся часть отпуска не сгорит. Он сможет взять ее в любое удобное время в течение текущего года. Источник