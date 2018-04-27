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Фермеры Оренбуржья получили гранты
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Фермеры Оренбуржья получили гранты 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Директор Оренбургского филиала Александр Чураков принял участие в ежегодной церемонии вручения грантов начинающим фермерам.
В Оренбуржье начинающим фермерам вручили 54 грантовых сертификатана общую сумму около 400 млн рублей.
— Одна из особенностей агропромышленного комплекса региона — растущее число фермерских хозяйств. Правительство области активно поддерживает фермеров. Благодаря этому за последние шесть лет здесь создано около 350 новых фермерских хозяйств и семь потребительских кооперативов. Сумма выданных грантов составила более одного миллиарда рублей, — подчеркнул Юрий Берг, глава области.
–На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены перспективные проекты, которые при финансовой поддержке Правительства и Россельхозбанка будут активно развиваться. Для оренбургских сельчан в Банке действуеткредитная программам «Стань фермером». Обязательным условием кредитования является получение гранта от государства на создание бизнеса в любой отрасли сельского хозяйства, –отметил Александр Чураков.
По словам Михаила Маслова, министра сельского хозяйства области, приоритетными направлениями развития сельского хозяйства региона являются животноводческие фермы. Так, в прошлом году на их базе были запущены три откормочные площадки, и сегодня на каждой из них содержится по 300 голов крупного рогатого скота. Положительно решается кадровый вопрос на селе. Уже более 800 человек получили новую работу в АПК. В ближайшие полтора-два года будут трудоустроены еще порядка 100 сельчан, согласно условиям программ господдержки.
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