В IT-школе ЦФО в Ярославле рассмотрят ключевые аспекты создания стартапов

С 27 по 29 апреля в Ярославле в рамках IT-школы Центрального федерального округа будут рассмотрены ключевые аспекты создания стартапа в сфере информационных технологий.

IT-школа — это окружной этап всероссийской программы «IT-Start», которая реализуется с 2012 года. Организаторами выступают региональный департамент информатизации и связи и Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова. Проект реализуется при поддержке Росмолодежи. В этом году IT-школа проводится с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

— Одним из приоритетов страны в ближайшие годы является развитие проекта «Цифровая экономика». И мы всячески приветствуем современные форматы обучения, такие как IT-школа, — отметил первый заместитель директора департамента информатизации и связи Андрей Лебедев . — Именно такая форма работы способствует эффективному переходу от обучения к применению информационных технологий.

В школе ЦФО будут рассмотрены наиболее важные вопросы реализации любого IT-проекта: формирование команды, создание бизнес-модели, реализация и презентация содержания.

В программе также общение с лидерами рынка, возможность пройти профессиональную стажировку в профильных компаниях с последующим трудоустройством. Кроме того, победители IT-школы смогут претендовать на прохождение в полуфинал международного конкурса «Телеком Идея» без дополнительного отбора.