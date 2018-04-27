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В IT-школе ЦФО в Ярославле рассмотрят ключевые аспекты создания стартапов
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В IT-школе ЦФО в Ярославле рассмотрят ключевые аспекты создания стартапов 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
С 27 по 29 апреля в Ярославле в рамках IT-школы Центрального федерального округа будут рассмотрены ключевые аспекты создания стартапа в сфере информационных технологий.
IT-школа — это окружной этап всероссийской программы «IT-Start», которая реализуется с 2012 года. Организаторами выступают региональный департамент информатизации и связи и Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова. Проект реализуется при поддержке Росмолодежи. В этом году IT-школа проводится с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
— Одним из приоритетов страны в ближайшие годы является развитие проекта «Цифровая экономика». И мы всячески приветствуем современные форматы обучения, такие как IT-школа, — отметил первый заместитель директора департамента информатизации и связи Андрей Лебедев. — Именно такая форма работы способствует эффективному переходу от обучения к применению информационных технологий.
В школе ЦФО будут рассмотрены наиболее важные вопросы реализации любого IT-проекта: формирование команды, создание бизнес-модели, реализация и презентация содержания.
В программе также общение с лидерами рынка, возможность пройти профессиональную стажировку в профильных компаниях с последующим трудоустройством. Кроме того, победители IT-школы смогут претендовать на прохождение в полуфинал международного конкурса «Телеком Идея» без дополнительного отбора.
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