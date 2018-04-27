Аксенов высказал недовольство работой оперативных групп по профилактике терроризма в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 апреля. / ТАСС /. Глава Крыма Сергей Аксенов недоволен работой оперативных групп по профилактике терроризма на территории полуострова. Проверки показали недостатки в организации работы, сообщил он на своей странице в Facebook в пятницу по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики.

"Результаты проверок, проводимых аппаратами оперативного штаба и антитеррористической комиссии, указывают на существенные недостатки в организационном руководстве опергруппами. Планы осуществления первоочередных мер зачастую оказывались формальными, шаблонными, не учитывающими особенностей обстановки на территории оперативной ответственности и, таким образом, не могли являться действенным инструментом в руках руководителя для организации эффективного исполнения им своих обязанностей", — отметил Аксенов.

В связи с этим, сообщает он, при проведении антитеррористических учений и тренировок как на региональном, так и на муниципальном уровнях, необходимо максимально приблизить их замыслы и вводные к особенностям оперативной обстановки, дополнительно отрабатывать меры противодействия скоротечным терактам, включающим использование общедоступных средств.