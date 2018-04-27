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Роспан поддерживает безопасность труда на высоком уровне
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Роспан поддерживает безопасность труда на высоком уровне 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. В АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» к торжественному дню приурочили конкурс «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим», деловую игру «Безопасное проведение работ» и семинар по применению спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
Участникам конкурса пришлось «спасать коллегу Максима», именно так зовут манекен для отработки навыков оказания первой помощи. По легенде в результате несчастного случая на производстве мужчина потерял сознание и не подавал признаков жизни.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе предприятия, разбившись на команды, роспановцы легко справились со всеми практическими задачами — наложили шину на сломанную руку, сделали искусственное дыхание и остановили кровотечение, а затем ответили на теоретические вопросы.
По оценкам Международной организации труда, ежегодно в мире от травм на производстве гибнут больше 2 миллионов человек. В АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШШНЛ» теме охраны труда уделяется особое внимание. Газодобывающее предприятие находится в числе лидеров среди дочерних обществ "Роснефти" по низкому уровню производственного травматизма.
"Достигнутые показатели не должны нас вводить в состояние расслабленности и успокоенности. Потому что в сфере охраны и безопасности труда это самое страшное, когда все успокоятся и вопросам охраны труда будут уделять меньше времени или отодвигать на задний план проведение необходимых мероприятий и процедур", — говорит начальник отдела охраны труда Роспана Игорь Кузнецов.
По словам заместителя генерального директора по промбезопасности, охране труда и окружающей среды (ПБОТОС) Олега Зыкова, отсутствие случаев производственного травматизма — это результат работы всего коллектива Общества, а задача службы промышленной безопасности и охраны труда задать правильное направление.
Служба промышленной безопасности и охраны труда организует, координирует и управляет работой структурных подразделений Общества в области обеспечения безопасности труда. Ведь за безопасность, жизнь и здоровье своих работников ответственность несут руководители подразделений. Те, кто каждый день отправляет своих подчиненных выполнять нелегкие, а зачастую небезопасные производственные задания.
Контролируется и деятельности подрядных организаций. Допуск стороннего персонала к работе на объектах Общества осуществляется только при наличии документов, подтверждающих их квалификацию, аттестацию по охране труда и промбезопасности, отсутствие медицинских противопоказаний для работы в условиях Крайнего Севера. С 2017 года при выборе подрядчика учитывается его коэффициент частоты травматизма за последние три года. Отдельное направление проверок — уровень подготовки водителей, техническое состояние транспорта и мобильных вагон-домов.
Все сотрудники предприятия участвуют в программе по повышению культуры безопасности труда и осознанного лидерства в области ОТ и ПБ, изучают «Золотые правила безопасности труда».
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