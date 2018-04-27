Кадровый актив реформы госконтроля подготовит свои предложения по совершенствованию надзорной деятельности

Молодые специалисты контрольно-надзорных органов, отобранные по итогам обучающего курса для инспекторов, подготовят свои предложения по внедрению «на местах» инструментов реформы госконтроля, таких как риск-ориентированный подход к проверкам и развитие профилактики нарушений. «Меню» инициатив будет сформировано в рамках двухдневной проектно-аналитической сессии, с участниками которой 27 апреля встретился куратор реформы, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов . Для выявления инициатив, которые будут реализованы наилучшим образом, запускается конкурс «Реформа на практике», итоги которого подведут в конце года.

«Кадровый актив реформы контрольно-надзорной деятельности» — программа по развитию сообщества лидеров изменений среди сотрудников контрольно-надзорных органов. Они отбираются в два этапа. На первом этапе в ходе онлайн-обучения, которое уже прошли 3 тыс. сотрудников надзорных органов, определяется 10-15% лучших слушателей. Затем после тестирования на определение лидерских компетенций выделяется от 20 до 50% лучших по лидерским качествам слушателей. Далее ведётся образовательная работа, цель которой — развить в них управленческие и лидерские компетенции. Сейчас в кадровый актив реформы входит 200 сотрудников из 12 контрольно-надзорных органов.

Основная работа лежит на плечах территориальных органов и инспекторского состава, который работает «на земле». Одним из приоритетов является обучение новым компетенциям людей, которые работают в регионах. Первые 3 тысячи такое обучение прошли, из них отобраны лучшие. В этом году обучение пройдут в общей сложности 20 тыс. человек, в следующем — уже 50 тыс. Формат работы с кадровым активом, с людьми, которые неравнодушны, профессиональны и заинтересованы в преобразованиях, — такой формат очень важен. Мы хотим сделать вас соучастниками этого процесса. С другой стороны, мы хотим, чтобы вы стали носителями изменений и помогали внедрять лучшие практики вашим коллегам», — сказал Михаил Абызов.

Одна из задач проектной сессии — подготовка предложений по улучшению системы государственного контроля и надзора. Разрабатывая предложения, нужно ответить на вопрос, какие проекты могли бы быть наиболее востребованными и приоритетными через 10-15 лет.

Через 15 лет основная задача контрольно-надзорных органов будет состоять в профилактике и дистанционном мониторинге поднадзорных объектов. Внеплановые и плановые проверки будут составлять лишь 10-15% в работе надзорных органов. Огромное значение приобретут такие компетенции и функции, как аналитика, а также инженеры по управлению рисками — то, чего в наших органах на сегодняшний день нет. У нас нет постоянной онлайн-аналитики по управлению рисками. Тем не менее инженер по управлению рисками — это отдельная компетенция, отдельный комплекс знаний, и он будет одним из самых важных уже через 5 лет. Сейчас же мы похожи на банк, который выдаёт кредиты, как-то их собирает, но никак не оценивает риски заёмщиков, за исключением крупных клиентов», — отметил министр.

Цифровые технологии также помогут освободить инспекторов от ненужной работы. Только 30% рабочего времени они сейчас тратят на проверки, остальное — на бюрократию и отчёты, указал он.

Одна из важнейших задач, по словам министра, — построить эффективную систему государственного контроля и надзора как часть системы госуправления. Госслужбу надо сделать более компактной, эффективной, направленной не на процесс, а на результат с привлечением профессиональных кадров, подчеркнул министр.

Михаил Абызов напомнил участникам кадрового резерва о первой и самой главной задаче государственного контроля и надзора — радикально снизить уровень ущерба и вреда по тем рискам, которые контролирует государство. Ежегодно в России в связи с наступлением этих рисков погибает более 160 тыс. человек. Задача — к 2025 году в 2 раза снизить смертность и травматизм и выйти на показатели, сопоставимые с лучшими международными практиками. Вторая задача — радикально сократить давление на бизнес. Министр напомнил о недавней трагедии в Кемерово , когда в результате пожара в торговом центре погибли десятки человек.

Прикрываясь «надзорными каникулами» и теми благами, которые государство везде дарит бизнесу, чтобы избавить от излишних издержек, связанных с государственным контролем и надзором, предприниматели просто игнорировали и не исполняли все требования. За последние 5 лет показатели смертности на пожарах снизились более чем на 15%. Но каждый такой случай сильно влияет на имидж всей системы государственного контроля и надзора и на репутацию наших отдельных надзорных ведомств», — отметил Михаил Абызов.

Философия нового госконтроля, по словам министра, заключается в том, чтобы выстроить партнёрскую модель взаимодействия бизнеса и инспектора, не отказываясь от репрессивных функций там, где они нужны. По видам надзора, по которым любое нарушение фатально, например, по атомному надзору, будет продолжать действовать «палочная» система, пояснил министр. Он также выступил за ужесточение санкций за уклонение от госконтроля, подчеркнув при этом, что большинство поднадзорных субъектов — это дисциплинированные участники рынка.

Именно за счёт профилактики, по его словам, можно радикально расширить вовлечённость поднадзорных субъектов. 30% предпринимателей не знают сути требований, которые к ним предъявляются, а ещё 40% знают их плохо, сказал министр.

Михаил Абызов ответил на вопросы участников сессии. Они интересовались, в том числе, как вовлечь в реформу инспекторов старшего поколения, которые по природе своей более консервативны и менее склонны к изменениям. По словам министра, они обладают критически важными компетенциями и должны быть обязательно вовлечены в реформу.

Важно вовлекать этих профессионалов в те преобразования и изменения, которые мы проводим. Они все готовы и умеют учиться. В советское время это было постоянным элементом работы на госслужбе. Вопрос в их доверии. Если они будут чувствовать в отношениях с федеральными руководителями, что это не новая «фенечка», а неотъемлемая часть работы, то они будут вовлекаться. Эти люди являются для нас источником важных знаний», — подчеркнул Михаил Абызов.

Отвечая на вопрос о трудоустройстве сотрудников надзорных органов, которые могут быть высвобождены в ходе реформы, министр сказал, что такая оценка пока не проводилась, но компетенции людей, которые сегодня работают в госнадзоре, таковы, что их с удовольствием берёт на работу частный сектор.

Госслужба в целом, по мнению министра, требует реформирования. Надо провести разграничение, кто является сотрудником по найму, а кто определяет госполитику. Для них должны быть разные требования. Это задача на 5 лет, считает он.