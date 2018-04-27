Дорога, которая станет основной для жителей «Седьмого неба» в дни ЧМ-2018, еще не готова

К чемпионату мира по футболу в микрорайоне «Мещерское озеро» появилась новая дорога, ведущая вдоль набережной Волги к Борскому мосту: часть участков строилось заново, часть — расширялась. Против этого строительства активно выступала группа местных жителей, которые не хотели, чтобы у них под окнами была магистраль.

Вадим Власов по итогам осмотра сообщил, что транспортная инфраструктура вокруг «Стадиона Нижний Новгород» сделана на 100%. Но оговорился, что осталось выполнить:

небольшую часть дорожных работ за собором Александра Невского , участки по входному порталу со стороны жилых зданий по подземному пешеходному переходу, положить 800 т щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (финишный слой дороги) 1,5 тыс. кв. м брусчатки на тротуарах (60% всего объема), досыпку почвенно-растительного грунтового газонанавести порядок, убрать мусор.

— Если эти работы выполнить, то будет 146%, который с недавних пор и является цифрой финальной готовности, — написал в социальной сети Евгений Аношин

А другой наш читатель — Александр Зайцев — прислал фотографии и рассказал, как ведется строительство пешеходной дорожки — по ул. Пролетарская от ул. Карла Маркса до Волжской набережной:

— Новая пешеходная дорожка вдоль строящейся дороги к стадиону по ул. Пролетарская не выдержала и недели! После первого же дождя пошёл провал грунта, и брусчатка начала буквально проваливаться (и так вдоль всей тропинки). Это отличный показатель качества проводимых работ, особенно учитывая, что это федеральный проект и по ней будут ходить гости нашего города. Думаю, не стоит говорить какое мнение у них сложится после увиденного!

Рядом каток укатывает песок для прокладки в дальнейшем асфальта. На фото, к сожалению, не видно, но за кадром стоит бригадир рабочих и наблюдает за ходом работ. Причём его совершенно не смущает, что в песок закатывают строительный мусор, пакеты, доски — видимо, так положено по технологии.

Отдельного внимания заслуживают столбы освещения, — продолжает наш читатель. — С одной стороны дорожки рабочие установили их прямо, вопросов нет. Но взгляните на другую сторону. Видимо, что-то пошло не так. Но переделывать никто не собирается!

Столбы стоят чуть более месяца, но краска уже на большинстве из них начала отваливаться. Представим, что будет хотя бы через полгода. Да чего уж, до начала чемпионата выдержали бы! Но сомнения большие…

В среду, 25 апреля, мы отправились испытывать новую дорогу. Мы проехали по улице Совнаркомовской — от Самаркандской, которая уже больше полугода закрыта на ремонт, до Волжской набережной, по набережной вдоль стадиона и вдоль торгового центра «Седьмое небо»… И у дома №25 по Волжской набережной нам уже пришлось свернуть во дворы с «готовой» дороги— там рабочие клали асфальт.

Дальше наш путь лежал параллельно новой дороге — вдоль жилых домов. Рабочие клали асфальт, монтировали освещение, укладывали брусчатку…

В некоторых местах «готовой», по словам министра, дороги лежала только песчаная основа.

Но больше всего удивила «готовность» дороги на пересечении улиц Пролетарской и Карла Маркса , которая станет основной для жителей «Седьмого неба» в дни ЧМ-2018. Ехать тут можно пока только по щебенке.

И у местных жителей есть сомнения, что эту дорогу завершат к 28 апреля, когда Мещера перейдет в «режим ЧМ» и выезд из жилого комплекса «Седьмое небо» по Волжской набережной и улице Бетанкура будет закрыт.

В этом случае у жителей останется только один въезд-выезд — между домами 32А и 42А по улице Карла Маркса (перекресток со светофором напротив ФОК «Мещерский»). Участок дороги от ФОКа до ТЦ «Седьмое небо» по Карла Маркса, а также улица Бетанкура и Волжская набережная станут пешеходными, движение транспорта 28 апреля там будет запрещено.

Получается, что из 3,5 км новой дороги по набережной — от перекрестка Самаркандская-Совнаркомовская до пересечения улиц Пролетарской и Карла Маркса — нам удалось проехать только по половине.