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36 молодых семей Вологды стали жертвами мошенницы
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36 молодых семей Вологды стали жертвами мошенницы 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Больше года 37-летняя предпринимательница обманывала молодые семьи Вологды. Она предлагала родителям помочь с устройством малышей в детские сады. Общий ущерб составил 180 тысяч рублей.
За свои услуги предприимчивая вологжанка брала немалые деньги. При этом, как сообщили в городской прокуратуре, у нее не было никаких полномочий по ведению деятельности, связанной с подбором вариантов и организацией обмена местами в детсадах.
Согласно договору, который подписывали вологжане, им обещали найти место в дошкольном образовательном учреждении возле дома в течение трех месяцев. За это время бизнес-леди находила еще несколько семей, которым «помогала» оформить обмен местами.
Предпринимательница имела штат работников. При этом с апреля по сентябрь прошлого года она не выплачивала двум своим сотрудникам зарплату.
В отношении бизнес-леди возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат». Мошеннице может грозить до шести лет лишения свободы и серьезный штраф.
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