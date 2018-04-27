36 молодых семей Вологды стали жертвами мошенницы

Больше года 37-летняя предпринимательница обманывала молодые семьи Вологды . Она предлагала родителям помочь с устройством малышей в детские сады. Общий ущерб составил 180 тысяч рублей.

За свои услуги предприимчивая вологжанка брала немалые деньги. При этом, как сообщили в городской прокуратуре, у нее не было никаких полномочий по ведению деятельности, связанной с подбором вариантов и организацией обмена местами в детсадах.

Согласно договору, который подписывали вологжане, им обещали найти место в дошкольном образовательном учреждении возле дома в течение трех месяцев. За это время бизнес-леди находила еще несколько семей, которым «помогала» оформить обмен местами.

Предпринимательница имела штат работников. При этом с апреля по сентябрь прошлого года она не выплачивала двум своим сотрудникам зарплату.

В отношении бизнес-леди возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат». Мошеннице может грозить до шести лет лишения свободы и серьезный штраф.