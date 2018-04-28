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«С ножами в руках, глаза бешеные». Наркоман «под кайфом» ворвался в квартиру челябинки
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«С ножами в руках, глаза бешеные». Наркоман «под кайфом» ворвался в квартиру челябинки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Страшная история произошла утром в Металлургическом районе Челябинска. Молодой человек в состоянии наркотического опьянения ворвался в одну из квартир и закатил хозяевам «перфоманс» с ножами, пишет «Типичный Челябинск».
Вот, что рассказала владелица квартиры: «С утра был звонок в дверь, я пошла открывать, думала, что это зашел одноклассник за сыном в школу, открываю дверь, сразу же врывается в квартиру наркоман».
По словам женщины, оттолкнув ее, «гость» пробежал в туалет и что-то смыл в унитаз. Затем мужчина отправился на кухню, проверил все ящики и вышел оттуда с двумя ножами в руках.
«Глаза бешеные, стеклянные, в общем, неадекват полнейший», — поделилась челябинка.
Какое-то время наркоман еще метался по дому, а потом выбежал на балкон.
«Бегал по подоконнику балкона с ножами в руках, резко открыл окно и уселся, скинув ноги вниз. Я была в шоке, был страх за сына, который находился в другой комнате. Я потихоньку подошла к балкону и закрыла дверь, зашла в комнату к сыну, мы вызвали полицию, а потом стаскивали этого наркомана все вместе».
Фото: pixabay.com
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