«С ножами в руках, глаза бешеные». Наркоман «под кайфом» ворвался в квартиру челябинки

Страшная история произошла утром в Металлургическом районе Челябинска . Молодой человек в состоянии наркотического опьянения ворвался в одну из квартир и закатил хозяевам «перфоманс» с ножами, пишет «Типичный Челябинск».

Вот, что рассказала владелица квартиры: «С утра был звонок в дверь, я пошла открывать, думала, что это зашел одноклассник за сыном в школу, открываю дверь, сразу же врывается в квартиру наркоман».

По словам женщины, оттолкнув ее, «гость» пробежал в туалет и что-то смыл в унитаз. Затем мужчина отправился на кухню, проверил все ящики и вышел оттуда с двумя ножами в руках.

«Глаза бешеные, стеклянные, в общем, неадекват полнейший», — поделилась челябинка.

Какое-то время наркоман еще метался по дому, а потом выбежал на балкон.

«Бегал по подоконнику балкона с ножами в руках, резко открыл окно и уселся, скинув ноги вниз. Я была в шоке, был страх за сына, который находился в другой комнате. Я потихоньку подошла к балкону и закрыла дверь, зашла в комнату к сыну, мы вызвали полицию, а потом стаскивали этого наркомана все вместе».

Фото: pixabay.com