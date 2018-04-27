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На Ново-Садовой разбирают незаконный павильон, в котором торговали дверьми
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На Ново-Садовой разбирают незаконный павильон, в котором торговали дверьми 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре демонтируют торговый павильон, который находится рядом с пересечением улицы Ново-Садовой и проспекта Ленина. Этот незаконный объект торговли находится здесь более пяти лет. Раньше здесь продавали двери, причем у владельцев здания не было на это никаких юридических оснований: ни документов на аренду земли, ни документов на право вести торговлю.
Сейчас строение в заброшенном состоянии.
— Кроме того, павильон находится на туристическом маршруте, — пояснили в прокуратуре Октябрьского района Самары.
В среду, 25 апреля, в Октябрьском районе областной столицы приступили к демонтажу еще одного незаконного объекта торговли. Под снос пошло двухэтажное здание, в котором располагались кафе и магазины одежды, продуктов, хозтоваров и цветов.
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