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Володин предложил запустить программу целевого набора медперсонала
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Володин предложил запустить программу целевого набора медперсонала 

РИА Новости 2 часа назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в 2018 году сформировать программу целевого набора и подготовки среднего медперсонала для первичного звена здравоохранения.
" Предлагаем… сформировать уже в этом году программу целевого набора и целевой подготовки среднего медицинского персонала для первичного звена здравоохранения. Эти вопросы было бы правильно заслушать и обсудить в региональных парламентах", — сказал Володин на встрече Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании с президентом РФ.
Спикер ГД отметил, что сегодня дефицит среднего медицинского персонала в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях во многих регионах составляет более 200 тысяч человек.
"А после того, как будет обеспечено восстановление сети первичного звена, эта проблема станет еще острее. И в первую очередь, в сельской местности", — отметил он.
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