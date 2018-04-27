Володин предложил запустить программу целевого набора медперсонала

" Предлагаем… сформировать уже в этом году программу целевого набора и целевой подготовки среднего медицинского персонала для первичного звена здравоохранения. Эти вопросы было бы правильно заслушать и обсудить в региональных парламентах", — сказал Володин на встрече Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании с президентом РФ.

Спикер ГД отметил, что сегодня дефицит среднего медицинского персонала в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях во многих регионах составляет более 200 тысяч человек.

"А после того, как будет обеспечено восстановление сети первичного звена, эта проблема станет еще острее. И в первую очередь, в сельской местности", — отметил он.