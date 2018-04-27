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Представитель омбудсмена по правам человека проведет прием в Ликино‑Дулеве 21 мая
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Представитель омбудсмена по правам человека проведет прием в Ликино‑Дулеве 21 мая 

РИАМО 2 часа назад
Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области по городским округам Орехово-Зуево и Ликино-Дулево Славик Бабаянц 21 мая проведет выездной прием жителей деревни Савинская и соседних населенных пунктов городского округа Ликино-Дулево, сообщается на официальном сайте Орехово-Зуевского района.
«Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области по городским округам Орехово-Зуево и Ликино-Дулево Славик Бабаянц 21 мая проведет выездной прием граждан, проживающих в деревне Савинская и близлежащих населенных пунктах. Консультации пройдут с 10:00 до 13:00», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, прием пройдет по адресу: деревня Савинская городского округа Ликино-Дулево, дом №29А (здание администрации сельского поселения Белавинское, кабинет главы). Телефон для справок: 414-93-55.
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