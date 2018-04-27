Заявителей предупреждают о мошенничествах при подаче документов в АСГМ

Об участившихся случаях мошенничества при подаче документов в канцелярию суда предупредил участников дел столичный арбитраж.

С конца января в Арбитражном суде Москвы начала действовать система «Электронная очередь», посредством которой принимаются документы в канцелярию после предварительной регистрации на сайте суда или при помощи терминала в вестибюле АСГМ (подробнее об этом читайте в материале Legal.Report АСГМ предлагает занимать очередь для подачи исков).

Предприимчивые злоумышленники предлагают участникам дел ускорить процесс подачи документов. Однако своих обязательств они, как правило, выполнить не могут. Как подчеркивают в АСГМ, документы в судебной канцелярии принимаются исключительно при соответствии сведений, указанных в системе «Электронная очередь», реквизитам подаваемых бумаг.

В связи с этим АСГМ рекомендует заинтересованным лицам не терять бдительности и «остерегаться сомнительных предложений» по оказанию содействия при подаче документов.