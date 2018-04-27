В Екатеринбурге при перестрелке в жилом комплексе был убит один человек

Один человек погиб, и еще один получил серьезное ранение в результате стрельбы в элитном жилом комплексе «Бажовский» в Екатеринбурге , сообщает URA.RU со ссылкой на источник в полиции и на очевидцев.

Спикер портала рассказал, что, по предварительной информации, клиент офиса в «Бажовском» выстрелил в одного из сотрудников, а потом пытался убить себя. Жертва стрелка скончалась, сам он тяжело ранен, врачи пытаются его спасти.

«Мы услышали четыре хлопка, похожих на выстрелы. Потом одна девочка наша вышла посмотреть, что случилось. Говорит, что в одну из фирм на этаже пришли два клиента. Они между собой поссорились, попросили выйти хозяйку фирмы из кабинета, а потом началась стрельба. Пока непонятно, стреляли ли они друг в друга, или стрельбу вел только один», — сообщила изданию одна из сотрудниц, работающих в здании.