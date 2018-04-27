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В Кабардино-Балкарии арестовали нелегальный коньяк
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В Кабардино-Балкарии арестовали нелегальный коньяк 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Более 1,2 миллиона бутылок нелегального коньяка арестовали в Прохладном, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО.
Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой на склад в Прохладном и обнаружили там более 540 тысяч литров коньячных дистиллятов и готовых к розливу коньяков. Организация, на которую зарегистрирован склад, не смогла предоставить лицензию на производство и хранение алкоголя.
Там же сотрудники Росалкогольрегулирования и МВД по СКФО нашли около 20 тысяч бутылок контрафактного и немаркированного коньяка. Нелегальную продукцию изъяли и арестовали вместе с пустыми ёмкостями для хранения дистиллятов. Правоохранительные органы проведут подробное расследование.
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