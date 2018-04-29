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В Сочи 41-летний мужчина ушел в поход и пропал
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В Сочи 41-летний мужчина ушел в поход и пропал 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 29 апр. — Новая Кубань. В минувший вторник, 24 апреля, 41—летний Владимир Шипельников поздно вечером покинул свой дом в сочинском поселке Дагомыс и отправился в поход. С собой мужчина взял рюкзак, спальник, фонарь и другие походные вещи. С тех пор он не выходил на связь с родными. Родственники Шипельникова написали заявление в полицию.
В настоящее время мужчину ищут специалисты ЮРПСО МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства. Спасатели исследуют территорию вблизи горно-лесной местности поселка Воронцовка и в районе горы Успенка.
Известно, что в день исчезновения Владимир Шипельников был одет в серые тонкие штаны, синюю кофту, спортивные сандалии, черно-серую кепку.
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