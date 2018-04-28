В Петербурге репетиции парада Победы в центре перенесли на поздний вечер

Репетиции праздничного парада Победы в Петербурге перенесли с 18:00 на 22:00, чтобы не ограничивать движение в центре города. Как уточнили в пресс-службе ЗВО, 30 апреля, 2 и 4 мая репетиции пройдут в 22:00. Исключение составит генеральная репетиция парада, которая начнется в 10:00 утра 7 мая. «Перенос позволит не ограничивать движение в центре города, когда многие возвращаются домой, а туристы осматривают достопримечательности», — сообщили в ЗВО.

Ранее в КРТИ сообщали, что с 21:00 до 24:00 30 апреля, с 22:00 до 24:00 2 мая и 4 мая, а также с 09:00 до 13:00 7 и 9 мая движение транспорта по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной, Невскому проспекта от Садовой улицы до Дворцового проезда будет прекращено.

С 21:00 до 24:00 9 мая, с 22:00 до 24:00 2 и 4 мая, с 09:00 до 13:00 7 мая, а также с 16:30 8 мая до 13:00 9 мая будет не проехать по нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, по четной стороне Мойки от Невского проспекта до дома 22, Миллионной улицы, по Певческому проезду, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту

9 мая с 00:00 до 13:00 введен запрет остановки по нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка и по четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до дома 22 и Миллионной улицы.

По материалам «ДП» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.