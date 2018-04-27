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Новую баню откроют в Щелковском районе по многочисленным просьбам жителей
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Новую баню откроют в Щелковском районе по многочисленным просьбам жителей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Работу возобновит муниципальная баня в поселке Фряново Щелковского района, планируется включить объект в губернаторскую программу «100 бань Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
На последнем мероприятии формата «Инвестиционный час» был поднят вопрос о возобновлении работы муниципальной бани в поселке Фряново Щелковского муниципального района.
«По данному объекту в адрес министерства поступало множество обращений граждан, заинтересованных в скорейшем открытии. Совместно с администрацией был проработан вопрос о полной реконструкции банного комплекса, на основе существующей муниципальной бани», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Министр отдельно подчеркнул, что инвестор готов включить банный комплекс в губернаторскую программу «100 бань Подмосковья», следовательно, всем льготным категориям граждан будет предоставлена скидка. Также провести газификацию объекта, так как сейчас баня отапливается дровами.
«В связи с тем, что данный банный комплекс и аналогичные ему предприятия несут высокую социальную нагрузку — они должны принимать активное участие в различных социальных программах, направленных на уменьшение финальной стоимости предоставляемой ими услуги. В таком случае, министерство совместно с администрацией готовы оказывать содействие в развитии предприятия», — заключил министр.
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