Новую баню откроют в Щелковском районе по многочисленным просьбам жителей

Работу возобновит муниципальная баня в поселке Фряново Щелковского района, планируется включить объект в губернаторскую программу «100 бань Подмосковья », говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

На последнем мероприятии формата «Инвестиционный час» был поднят вопрос о возобновлении работы муниципальной бани в поселке Фряново Щелковского муниципального района.

«По данному объекту в адрес министерства поступало множество обращений граждан, заинтересованных в скорейшем открытии. Совместно с администрацией был проработан вопрос о полной реконструкции банного комплекса, на основе существующей муниципальной бани», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников

Министр отдельно подчеркнул, что инвестор готов включить банный комплекс в губернаторскую программу «100 бань Подмосковья», следовательно, всем льготным категориям граждан будет предоставлена скидка. Также провести газификацию объекта, так как сейчас баня отапливается дровами.

«В связи с тем, что данный банный комплекс и аналогичные ему предприятия несут высокую социальную нагрузку — они должны принимать активное участие в различных социальных программах, направленных на уменьшение финальной стоимости предоставляемой ими услуги. В таком случае, министерство совместно с администрацией готовы оказывать содействие в развитии предприятия», — заключил министр.