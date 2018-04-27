Су-30 разнес в щепки фрегат у берегов Сирии

Джошуа Неветт (Joshua Nevett) — В Интернете опубликовано видео боевых учений у берегов Сирии , охарактеризованных как «предупреждение флоту США НАТО ». На видеоролике российский истребитель наносит ракетный удар по списанному сторожевому кораблю сирийских ВМС.

На драматических кадрах видно, как многофункциональный истребитель Су-30СМ уничтожает фрегат (класса «Петя») в Средиземном море. В результате удара противокорабельными ракетами Х-35 корабль был разнесен в щепки, сообщают прокремлевские СМИ. В пугающем видео, после того, как самолет наносит залп по мишени, в небо вздымается столб дыма, а обломки корабля оказываются разбросанными по поверхности моря. Повторный удар добивает цель, и корабль тонет.

Согласно сообщениям, удар был нанесен 15 апреля через 24 часа после того, как США, Великобритания Франция провели ракетную атаку на предполагаемым объектам, связанным с производством химического оружия в Сирии. Президент США Дональд Трамп приказал нанести удар в ответ на возможную химическую атаку против гражданских лиц и повстанцев в сирийской Думе (Восточная Гута).