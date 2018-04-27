Су-30 разнес в щепки фрегат у берегов Сирии 

Джошуа Неветт (Joshua Nevett) — В Интернете опубликовано видео боевых учений у берегов Сирии, охарактеризованных как «предупреждение флоту США и НАТО». На видеоролике российский истребитель наносит ракетный удар по списанному сторожевому кораблю сирийских ВМС.
На драматических кадрах видно, как многофункциональный истребитель Су-30СМ уничтожает фрегат (класса «Петя») в Средиземном море. В результате удара противокорабельными ракетами Х-35 корабль был разнесен в щепки, сообщают прокремлевские СМИ. В пугающем видео, после того, как самолет наносит залп по мишени, в небо вздымается столб дыма, а обломки корабля оказываются разбросанными по поверхности моря. Повторный удар добивает цель, и корабль тонет.
Согласно сообщениям, удар был нанесен 15 апреля через 24 часа после того, как США, Великобритания и Франция провели ракетную атаку на предполагаемым объектам, связанным с производством химического оружия в Сирии. Президент США Дональд Трамп приказал нанести удар в ответ на возможную химическую атаку против гражданских лиц и повстанцев в сирийской Думе (Восточная Гута).
Президент России Владимир Путин гневно отреагировал на акцию коалиции, назвав авиаудары «актом агрессии» против Сирии, режим которой полагается на военную поддержку России. Удар по кораблю стал «предупреждением для флота США и НАТО», говорится на сайте Rusvesna, освещающем военные действия на востоке Украины и в Сирии.