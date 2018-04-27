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СКР совместно с МВД проводят обыски в Российском союзе автостраховщиков
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СКР совместно с МВД проводят обыски в Российском союзе автостраховщиков 

Прайм 29 минут назад
Следственное управление по Южному административному округу ГСУ СКР совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД проводят обыски в офисе Российского союза автостраховщиков (РСА) на Люсиновской улице в Москве, в рамках обысков произошла выемка документов, сообщил агентству «Прайм» источник, знакомый с ситуацией.
По его данным, обыски связаны с делом "Росгосстраха", а также с делами ушедших с рынка страховых компаний, реализовавших полисы ОСАГО.
На момент публикации данного материала комментария от РСА получить не удалось.
Крупнейший российский страховщик перестал приносить прибыль в 2015 году, закончив год с убытком в 5 миллиардов. В 2017 году убыток «Росгосстраха» стал рекордным, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 88,3%, до 55,6 миллиардов рублей. Как объяснял страховщик, причина убытка связана с тарифами ОСАГО и вложениями в группу банка «Открытие».
В свою очередь глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов обвинил топ-менеджмент «Росгосстраха» в воровстве.
19 апреля Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова по делу о растрате и заключил его под стражу до 16 июня. Хачатуров подозревается по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
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