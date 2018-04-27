Апелляция оставила в силе решение о взыскании 1,75 млн рублей с «РЕСО-Гарантии»

В ведомстве напоминают, что ранее оно рассмотрело обращение САО «ВСК» , касающееся действий СПАО «РЕСО-Гарантия». Заявитель усмотрел признаки недобросовестной конкуренции.

В ВСК рассказали, что 28 февраля 2017 года на сайте zakupki.gov.ru было размещено извещение № 0832200006617000029, которое информировало о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд ГКУ НО «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области». По мнению заявителя, «РЕСО-Гарантия» необоснованно занизила страховую премию, в результате чего стала победителем.

Комиссия УФАС признала действия «РЕСО-Гарантии» нарушением статьи 14.8 федерального закона «О защите конкуренции». Страховой компании было выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода в размере почти 1,75 млн рублей, полученного вследствие совершения действий, являющихся недобросовестной конкуренцией.

Не согласившись с предписанием, «РЕСО-Гарантия» обжаловала его в суде первой инстанции. Однако Арбитражный суд Нижегородской области признал обоснованной выдачу предписания о взыскании, немного уменьшив его сумму в связи с заключением страховой компанией дополнительного соглашения с заказчиком.

«РЕСО-Гарантия» обжаловала решение суда первой инстанции в Первом арбитражном апелляционном суде.

Первый арбитражный апелляционный суд 25 апреля 2018 года оставил без изменения решение Арбитражного суда Нижегородской области, а апелляционную жалобу «РЕСО-Гарантии» — без удовлетворения.

Продуктовый виджет