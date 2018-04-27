График выездного приёма населения представителями ОЖС №145 на май месяц

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В связи с длительными майскими выходными произошли изменения в графике приёма населения сотрудниками отдела жилищных субсидий № 145 «Щербинка».

Вместо традиционного приёма в среду, в первой половине мая приём будет проводиться по понедельникам. Так жители поселения Вороновское для оформления льгот и субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг могут обратиться к специалистам 7 и 14 мая. Время приёма прежнее— с 10.00 до 15.00.

Во второй половине мае график приёма будет прежний, специалисты ОЖС №145 будут работать 23 и 30 мая, с 10.00 до 15.00.

Напомним, приём населения сотрудниками отдела жилищных субсидий № 145 «Щербинка» проводится по адресу: п. Вороновское, с. Вороново, д.31 стр.1 (здание администрации поселения Вороновское).