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От света к тьме: в Уфе вандалы украли прожекторы на Конгресс-холле
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От света к тьме: в Уфе вандалы украли прожекторы на Конгресс-холле 

ufa1.ru 30 минут назад
Фото: ufa1.ru
Одно из излюбленных мест гостей и жителей башкирской столицы подверглось нападению. Вандалы вырвали светильники на склоне за Конгресс-холлом. Всего хулиганы разломали и украли девять прожекторов. С собой они прихватили три электрические коробки. Десять оставили полуразрушенными.
— Они представляли опасность для отдыхающих. В коробках электросоединения с напряжением в 220 Вольт, они могли ударить кого-нибудь током. К счастью, все обошлось. Светильники оперативно обесточили, — рассказали в администрации.
Информацию о вандализме передали полицейским. Сейчас оперативники разыскивают хулиганов. Им грозит наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, общественные работы на срок до 360 часов или арест до трех месяцев.
Уфимцев просят не проходить мимо вандалов, а сообщать о порче имущества в полицию по номеру 02.
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