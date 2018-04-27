От света к тьме: в Уфе вандалы украли прожекторы на Конгресс-холле

Одно из излюбленных мест гостей и жителей башкирской столицы подверглось нападению. Вандалы вырвали светильники на склоне за Конгресс-холлом. Всего хулиганы разломали и украли девять прожекторов. С собой они прихватили три электрические коробки. Десять оставили полуразрушенными.

— Они представляли опасность для отдыхающих. В коробках электросоединения с напряжением в 220 Вольт, они могли ударить кого-нибудь током. К счастью, все обошлось. Светильники оперативно обесточили, — рассказали в администрации.

Информацию о вандализме передали полицейским. Сейчас оперативники разыскивают хулиганов. Им грозит наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, общественные работы на срок до 360 часов или арест до трех месяцев.

Уфимцев просят не проходить мимо вандалов, а сообщать о порче имущества в полицию по номеру 02.