Проект благоустройства территории вдоль реки Пехорки разработали в Балашихе

Мы разработали проект благоустройства территории парковых пространств вдоль реки Пехорки «Долина Пехорки». После того как будет завершена очистка реки, мы благоустроим все общественные пространства вдоль водоема. Отчасти эта работа уже проводится, идет благоустройство прибрежной зоны в центральном городском парке, есть договоренность о включении в этот проект территории горнолыжного комплекса «Лисья гора», который также находится вблизи реки Пехорки

Он добавил, что в проект войдет и территория полигона «Кучино» после рекультивации. Сергей Юров рассказал, что благоустройство будет проведено на территории площадью более чем 900 гектаров вдоль 22 километров реки Пехорки.

Будут созданы пешеходные и велосипедные маршруты, благоустроена набережная, организованы лыжные и беговые трассы. Все парковые пространства будут объединены сквозным пешеходным и велосипедным маршрутом

— Сергей Юров, глава Балашихи.

Река Пехорка — главная водная артерия Балашихи. В 2017 году начались работы по очистке Пехорки. Планируется очистить более 20 километров реки, со дна откачают ил, вдоль берегов уберут сухие деревья и кустарники, которые затрудняли течение. Полностью завершить работы планируется в 2018 году.

Глава городского округа Балашихи Сергей Юров отчитался перед губернатором Московской области об итогах работы в прошлом году и планах на 2018 год.