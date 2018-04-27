Титов пообещал поддержать бизнесменов, столкнувшихся с чрезмерными ограничениями в ходе ЧМ

Необходимо поддержать бизнесменов, столкнувшихся с неоправданными ограничениями в ходе чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом заявил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов , сообщает его пресс-служба.

Омбудсмен указал, что предприниматели — владельцы баров и магазинов — серьёзно опасаются, что ограничения продажи алкоголя во время ЧМ могут значительно повредить их бизнесу.

Титов напомнил, что региональные органы исполнительной власти могут устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя, но они не должны противоречить обязательствам России перед FIFA.

«На практике бизнесмены знают, как обычно реагируют местные власти и контрольные органы на подобные ограничения. Они запрещают всё!» — указал омбудсмен.

«Будем следить за развитием ситуации в городах, принимающих ЧМ-2018, поддержим бизнесменов там, где они столкнутся с неоправданными и немотивированными ограничениями», — сказал Титов.