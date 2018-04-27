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Новые лазерные установки для оптики монтируют на ВОМЗ
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Новые лазерные установки для оптики монтируют на ВОМЗ 

Вологда.рф 35 минут назад
Фото: Вологда.рф
Лазерную установку гравировки и сканирующий профилометр монтируют в новом подразделении на вологодской площадке холдинга «Швабе». Его построили на территории оптического цеха Вологодского оптико-механического завода в марте в рамках программы технического перевооружения предприятия на 2018 год. Оборудование позволит с высокой точностью «расчерчивать» дневные оптические прицелы.
«Новая установка позволит наносить рисунки сеток и шкал на стекла различных марок с высокой точностью — ширина штрихов от 5 мкм, расстояние между штрихами с допуском ±1 мкм. Это позволит нам наладить выпуск гражданских оптических приборов с более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками», — рассказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.
Профилометром будут измерять неровности поверхности. Благодаря этому прибору предприятие повысит уровень контроля качества продукции.
Монтаж оборудования завершат до конца текущего месяца. Запустить новое подразделение для нанесения прицельных сеток планируется в июне.
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