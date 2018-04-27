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Володин рассказал Путину, как решить проблему дефицита медиков
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Володин рассказал Путину, как решить проблему дефицита медиков 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил меру, которая позволит бороться с дефицитом медиков в первичном звене. Тему доступности медпомощи глава нижней палаты парламента поднял в ходе встречи президента РФ с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
Володин отметил, что в последние годы власти РФ многое смогли сделать в развитии медицины. «Но, что касается первичного звена, то здесь, в том числе из-за наших недоработок, из-за отсутствия контроля и качества принимаемых решений возникли проблемы», — констатировал он.
Дело в том, что из-за формального и «бумажного» подхода к делу были закрыты многие лечебные учреждения, отметил Володин. Он напомнил, что президент в Послании Федеральному Собранию поставил задачу по восстановлению шаговой доступности первичного звена.
— Главное, без чего первичная сеть здравоохранения работать не сможет — это без медицинского персонала. Без врача, без фельдшера, без медсестры, — подчеркнул глава нижней палаты.
По его словам, сегодня дефицит среднего медицинского персонала в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях во многих регионах — более 200 тысяч человек. А после того, как будет обеспечено восстановление сети первичного звена, эта проблема станет еще острее. И в первую очередь, в сельской местности.
В этой связи в Госдуме считают важным уделить этому вопросу особое внимание. Володин предложил уже в этом году сформировать программу целевого набора и целевой подготовки среднего медицинского персонала для первичного звена здравоохранения. Эти вопросы было бы правильно заслушать и обсудить в региональных парламентах, считает он.
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