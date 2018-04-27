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17 бизнесменов получили помощь по итогам рабочей встречи с вице‑губернатором Подмосковья
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17 бизнесменов получили помощь по итогам рабочей встречи с вице‑губернатором Подмосковья 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Проблемы 17 представителей бизнеса были решены по результатам встречи предпринимателей с вице-губернатором Московской области Ильдаром Габдрахмановым, сообщил журналистам министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев.
В пятницу состоялась встреча вице-губернатора Московской области с представителями бизнеса региона. В ходе встречи обсуждались проблемы регистрации прав на землю, изменения вида разрешенного использования участков, налогообложения бизнеса и ряд других вопросов. Участвовало около 200 человек.
«Вопросы у всех сложные. Некоторые из них требуют индивидуального решения. Таких поручений было более 20, мы сумели помочь 17 людям. Их проблемы были связаны с регистрацией прав, с кадастровым учетом, с изменениями статуса и вида разрешенного использования участков. Также это были проблемы с выдачей разрешений на строительство», — сказал Аверкиев.
Он также отметил, что реальное количество людей, которым оказывают помощь в ходе таких встреч, может быть больше.
«После встречи люди остаются, задают вопросы, и мы их консультируем. Иногда записываем их на встречу на другие дни. Поэтому людей, которым помогли, гораздо больше», — добавил министр.
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