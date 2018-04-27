17 бизнесменов получили помощь по итогам рабочей встречи с вице‑губернатором Подмосковья

Проблемы 17 представителей бизнеса были решены по результатам встречи предпринимателей с вице-губернатором Московской области Ильдаром Габдрахмановым, сообщил журналистам министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев

В пятницу состоялась встреча вице-губернатора Московской области с представителями бизнеса региона. В ходе встречи обсуждались проблемы регистрации прав на землю, изменения вида разрешенного использования участков, налогообложения бизнеса и ряд других вопросов. Участвовало около 200 человек.

«Вопросы у всех сложные. Некоторые из них требуют индивидуального решения. Таких поручений было более 20, мы сумели помочь 17 людям. Их проблемы были связаны с регистрацией прав, с кадастровым учетом, с изменениями статуса и вида разрешенного использования участков. Также это были проблемы с выдачей разрешений на строительство», — сказал Аверкиев.

Он также отметил, что реальное количество людей, которым оказывают помощь в ходе таких встреч, может быть больше.

«После встречи люди остаются, задают вопросы, и мы их консультируем. Иногда записываем их на встречу на другие дни. Поэтому людей, которым помогли, гораздо больше», — добавил министр.