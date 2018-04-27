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«Швабе» разработал высокоэффективный способ очистки изделий из ситалла
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«Швабе» разработал высокоэффективный способ очистки изделий из ситалла 

РИА Новости 34 минуты назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Технологию очистки деталей из ситалла разработали специалисты Научно-исследовательского института «Полюс» (НИИ «Полюс»), сообщает пресс-служба холдинга «Швабе», в состав которого входит предприятие.
Ситалл — стеклокристаллический материал, обладающий высокой термической стойкостью, однородностью и прочностью. Он активно применяется на предприятиях оптической отрасли при изготовлении различных микроэлектронных элементов и устройств, применяемых в оптоэлектронном приборостроении
"Технология предназначена для применения на этапе финишной полировки при создании лазерных гироскопов. Способ успешно прошел испытание на практике и будет внедрен в производственный процесс в ближайшей перспективе", — говорится в пресс-релизе.
По словам генерального директора НИИ «Полюс» Евгения Кузнецова, к чистоте поверхности изделий из ситалла предъявляются очень высокие требования перед выполнением дальнейших технологических операций.
"Разработанный и запатентованный метод сочетает в себе наиболее эффективные приемы очистки поверхности деталей и превосходит существующие способы по качеству обработки", — сказал Кузнецов.
Пресс-служба холдинга напоминает, что в числе передовых разработок ученых холдинга — новый вид ситалла — одного из главных материалов космической отрасли. В мире технологией его изготовления владеют лишь три компании, в том числе «Швабе».
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