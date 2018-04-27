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На базе ТЦСО «Марьино» состоялся конкурс-смотр инициатив
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На базе ТЦСО «Марьино» состоялся конкурс-смотр инициатив 

Управа района Марьино 33 минуты назад
Фото: Марьинский вестник
В рамках проекта «Московское долголетие» на базе ГБУ ТЦСО «Марьино» состоялся конкурс-смотр инициатив жителей районов Марьино, Люблино и Капотня.
Открыли мероприятие начальник Управления социальной защиты населения Юго-Восточного административного округа Ольга Корчагина и директор ГБУ ТЦСО «Марьино» Ольга Голицына. Участники проекта продемонстрировали свои изделия из бисера, бусы, сделанные своими руками, а также проект экскурсовода-любителя.
Инициативы были просмотрены и полностью поддержаны жюри конкурса. Зрители с большим интересом наблюдали за происходящим, получили массу положительных эмоций и ярких впечатлений. (то)
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