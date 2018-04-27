На базе ТЦСО «Марьино» состоялся конкурс-смотр инициатив

В рамках проекта «Московское долголетие» на базе ГБУ ТЦСО «Марьино» состоялся конкурс-смотр инициатив жителей районов Марьино, Люблино и Капотня.

Открыли мероприятие начальник Управления социальной защиты населения Юго-Восточного административного округа Ольга Корчагина и директор ГБУ ТЦСО «Марьино» Ольга Голицына. Участники проекта продемонстрировали свои изделия из бисера, бусы, сделанные своими руками, а также проект экскурсовода-любителя.

Инициативы были просмотрены и полностью поддержаны жюри конкурса. Зрители с большим интересом наблюдали за происходящим, получили массу положительных эмоций и ярких впечатлений. (то)